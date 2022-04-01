Ablasını darbetmekten cezaevine gönderilen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım

Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, B.Ç. (31) ablası H.Ö.'yü aralarında çıkan tartışma sonucu darbederek çeşitli yerlerinden yaralayıp hastanelik etti.

"NEDEN YARALANDIĞINI BİLMİYORUM"

Hastaneye kaldırılan H.Ö. tedavi altına alınırken, B.Ç. ise şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddette Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.C., ablası ile sözlü tartıştığını ancak darp etmediğini ileri sürdü. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.Ç., "Tartışma sırasında ablamın kafasına ve bacaklarına vurmadım. Bıçakla ve silahla kendisini tehdit etmedim. Kesinlikle ablama tüfekle de vurmadım. Ablamın neden yaralandığını bilmiyorum" dedi.

"ŞİMDİ NASIL TUTUKLANDIM?"

Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tutuklanan B.Ç. duruşma çıkışı, "Geçen hafta adam vurdum gelip adliyeden serbest kaldım. Şimdi nasıl tutuklandım" ifadelerini kullandı.

B.Ç., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.