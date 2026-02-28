Haberler

İran Kızılayı: "ABD ve İsrail saldırılarında 201 kişi hayatını kaybetti"

Güncelleme:
İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarında 24 bölgede 201 kişinin hayatını kaybettiğini ve 747 kişinin yaralandığını açıkladı.

