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ABD, Suudi Arabistan ve Katar'daki enerji tesislerine iki Patriot bataryası sevk etti

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Axios'a göre ABD, Suudi Arabistan ve Katar'daki petrol ve doğal gaz tesislerini korumak için bölgeye iki ek Patriot bataryası sevk etti. USS Theodore Roosevelt uçak gemisi de pazar günü San Diego'dan Orta Doğu'ya doğru yola çıktı; gelecek ay ortasında bölgeye ulaşması bekleniyor.

Axios, ABD'nin Suudi Arabistan ve Katar'daki enerji tesislerini korumak amacıyla bölgeye iki adet Patriot sistemi gönderdiğini bildirirken, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin geçtiğimiz pazar günü Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını belirtti.

ABD, Suudi Arabistan ve Katar'daki enerji tesislerine yönelik saldırıların ardından önlemleri artırdı. ABD merkezli Axios haber sitesinin İki ABD'li yetkili ve bölgeden bir kaynağa dayandırdığı haberde, ABD ordusunun yakın zamanda Suudi Arabistan ve Katar'daki petrol ve doğal gaz tesislerini korumak üzere bölgeye iki ek Patriot füze savunma bataryası sevk ettiğini aktardı.

İran savaşının başlamasından bu yana Patriot bataryaları ve özellikle önleyici füzeler en çok talep gören savunma unsurları haline geldi. ABD ordusu diğer bölgesel komutanlıklardan Orta Doğu'ya çok sayıda batarya ve mühimmat kaydırdı.

USS Theodore Roosevelt uçak gemisi Orta Doğu'ya hareket etti

Haberde ayrıca ABD'li bir yetkilinin, USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ile beraberindeki taarruz grubunun geçtiğimiz pazar günü San Diego'dan "sessizce" ayrılarak Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını bildirdiği ifade edildi. Geminin gelecek ay ortasında Orta Doğu'ya ulaşması bekleniyor.

USS Theodore Roosevelt, mart ayından bu yana bölgede bulunan USS George H.W. Bush ve yaz aylarında Japonya'dan sevk edilip yaklaşık bir aydır bölgede görev yapan USS George Washington'a katılacak.

ABD'li yetkili, "Bu durum, Orta Doğu'da aynı anda üç uçak gemisi taarruz grubunun konuşlanabileceği anlamına geliyor ki bu da muazzam bir ateş gücü demek" değerlendirmesinde bulundu. Ancak bir diğer ABD'li yetkili, Roosevelt'in mevcut gemilerden birinin yerini mi alacağı yoksa takviye olarak mı kalacağı konusunda henüz kesin karar verilmediğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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