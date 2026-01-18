Haberler

ABD'den Suriye'de El Kaide operasyonu: "1 üst düzey terörist öldürüldü"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Komutanlığı, Suriye'nin kuzeybatısına gerçekleştirilen hava saldırısında, 2025'te ABD askerlerinin ölümüne neden olan terörist lider Bilal Hasan el-Casim'in öldürüldüğünü açıkladı. CENTCOM, teröristlerin peşini bırakmama kararlılığını vurguladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeybatısına hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurarak, "Saldırıda, 13 Aralık 2025'te iki ABD askeri ve bir ABD'li tercümanın ölümüyle sonuçlanan pusudan sorumlu DEAŞ teröristiyle doğrudan bağlantıları olan El Kaide ile ilişkili deneyimli terörist lider Bilal Hasan el-Casim öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Suriye'nin kuzeybatısına hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, 16 Ocak'ta düzenlenen saldırının Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde ABD personelini hedef alan pusuya yanıt amacıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, "Saldırıda, 13 Aralık 2025'te iki ABD askeri ve bir ABD'li tercümanın ölümüyle sonuçlanan pusudan sorumlu DEAŞ teröristiyle doğrudan bağlantıları olan El Kaide ile ilişkili deneyimli terörist lider Bilal Hasan el-Casim öldürülmüştür" denildi.

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil"

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonun üç ABD'linin ölümünden sorumlu bir teröristi hedef aldığını vurgulayarak, "Söz konusu terör unsurunun öldürülmesi, askerlerimize saldıran teröristlerin peşini bırakmama konusundaki kararlılığımızı göstermektedir" dedi. ABD vatandaşlarına ve askerlerine saldırı düzenleyen, planlayan ve bunlara ilham veren terör unsurlarına seslenen Cooper, "Sizin için hiçbir yer güvenli değil. Sizi bulacağız" ifadelerini kullandı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye ordusu hedeflediği 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor

Suriye ordusu 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası

Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası
Suriye ordusu hedeflediği 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor

Suriye ordusu 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor
Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle

Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi