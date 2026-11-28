Financial Times gazetesinin haberine göre ABD ordusu, bu ayın başlarında İngiltere'nin RAF Lakenheath üssünü saran 6 insansız hava aracını püskürttü.

Financial Times gazetesi çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde, İngiltere'nin Suffolk bölgesinde bulunan ve ağırlıklı olarak ABD Hava Kuvvetleri unsurlarına ev sahipliği yapan stratejik askeri hava üssü RAF Lakenheath'te ABD askeri personelinin Kasım ayı başlarında 6 insansız hava aracını püskürttüğünü aktardı. İHA'ların püskürtülmesinde İHA karşıtı teknoloji kullanıldığı belirtildi. Olaydan hiçbir personelin, uçağın veya altyapının etkilenmediği aktarıldı. İngiltere Savunma Bakanlığı Sözcüsü Reuters'a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı ve Suffolk Polisi, 13 Kasım'da RAF Lakenheath'te yetkisiz insansız hava aracı faaliyeti raporlarına karşı ABD Hava Kuvvetleri ile yakın iş birliği içinde çalıştı ve durum hızla çözüldü. RAF Lakenheath normal güvenlik ve kuvvet koruma önlemlerine geri döndü" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan bir başka İngiliz üssü olan RAF Fairford'da Eylül ayında yaşanan olayda "İran ile bağlantılı bir tehdit" nedeniyle Amerikan B-1 bombardıman uçaklarının üsten geri çekildiğini ifade etmişti. İran, Fairford olayına veya İngiltere'deki diğer olaylara karıştığı yönündeki suçlamaları reddetmişti.

İngiltere'deki yetkililer, yıllardır İran'ı muhaliflere, İsraillilere ve Yahudilere yönelik komplolar ve suikast girişimlerine karışmakla suçluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı