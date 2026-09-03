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ABD, Los Choneros Kartelinin yakıt teknesini daha batırdı

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ABD Güney Komutanlığı, Ekvador iş birliğiyle Doğu Pasifik'te Los Choneros Karteli'ne ait bir yakıt ikmal teknesini daha batırdı. Operasyonda teknedekiler Ekvador'a teslim edilirken, kartelin lojistik ağına darbe vurulduğu belirtildi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Ekvador hükümeti iş birliğiyle gerçekleştirilen bir operasyonla Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını açıkladı.

ABD ordusundan uyuşturucu kartellerine bir darbe daha geldi. SOUTHCOM'dan yapılan açıklamada, Ekvador hükümeti iş birliğiyle Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir tekneye daha operasyon düzenlendiği bildirildi. USS San Antonio savaş gemisinden hareket eden ABD askerlerinin tekneye çıkarma yaparak arama faaliyeti gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "Tekneden çıkarılan şahıslar güvenli bir şekilde Ekvador makamlarına teslim edilmiş, tamamen boşaltılan tekne ABD güçleri tarafından batırılmıştır" denildi. Yapılan operasyonun uyuşturucu kartellerinin lojistik zincirine büyük bir darbe vurduğu ve narko-terör ağlarını çökertme hedefini ileriye taşıdığı kaydedildi.

"Lojistik ağlarını yok etmek için kararlı adımlar atıyoruz"

SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan ise kendi talimatıyla gerçekleştirilen operasyon hakkında yaptığı değerlendirmede, "Narko-teröristlerin uyuşturucu kaçakçılığı yapmak ve Batı Yarım Küre'nin dört bir yanına şiddet yaymak için kullandıkları karmaşık lojistik ağlarını çökertmek ve yok etmek için kararlı adımlar atıyoruz" dedi. Bu operasyonun "Batı Yarımküre Ortak Görev Gücü"nün yeteneklerini gözler önüne serdiğini vurgulayan Donovan, "Bölgede nöbet tutan görev gücümüz, narko-terör ağları üzerinde topyekun ve sistematik şekilde baskı kurma konusunda ne kadar hassas ve yetkin olduğunu kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

Kartellere ait bir tekne daha batırılmıştı

SOUTHCOM'dan 29 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Ekvador hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen bir operasyonla Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından kullanılan bir yakıt ikmal teknesinin batırıldığı bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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