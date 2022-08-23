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ABD'nin rüşvet iddiaları sonrası Paraguay Devlet Başkanı Velazquez hakkında soruşturma açıldı

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ABD'nin rüşvet iddiaları sonrası Paraguay Devlet Başkanı Velazquez hakkında soruşturma açıldı

ABD Dışişleri Bakanlığının Paraguay Devlet Başkanı Hugo Velazquez hakkında ortaya attığı yolsuzluk iddialarının ardından Paraguay Başsavcılığı Velazquez hakkında cezai soruşturma başlattı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Paraguay Devlet Başkanı Hugo Velazquez hakkında ortaya attığı yolsuzluk iddialarının ardından Paraguay Başsavcılığı Velazquez hakkında cezai soruşturma başlattı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda Paraguay Devlet Başkanı Hugo Velazquez hakkında üçüncü bir taraf aracılığıyla bir yetkiliye 1 milyon dolar rüşvet teklif ettiği iddia etmiş ve önemli bir yolsuzluğa bulaştığını öne sürmüştü. ABD'nin iddialarının ardından Paraguay Başsavcılığı Velazquez hakkında cezai soruşturma başlattığını duyurdu.

Kamu Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başsavcı Sandra Quinonez'in Velazquez ile ilgili "ABD Büyükelçisi Marc Ostfield'ın ifadesine ilişkin gerçekleri" araştırmak için bir ceza davası açılmasını emrettiği ifade edildi.

Velazquez, kendisine yönelik suçlamaların ayrıntılarını alana kadar başkan yardımcısı olarak görevine devam edeceğini belirtti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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