Haberler

ABD'nin İran'a saldırılarında can kaybı 50'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin 6 Temmuz'dan bu yana İran'a düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı. Ölenler arasında 2 çocuk ve 5 kadın bulunuyor.

İran'da ABD'nin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükselirken, 500'den fazla kişi de yaralandı.

ABD'nin İran'a saldırılarında bilanço artıyor. İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin 6 Temmuz'dan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ölenler arasında 2 çocuk ve 5 kadın bulunduğu aktarıldı. Saldırılarda ayrıca 500'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi

Erkek alarmı! 2 bin 600 yıllık Hanedan Yasası değişti
Bir top dondurma 400 lira! Fahiş fiyat başına iş açtı

Bir top dondurma 400 lira! Fahiş fiyat başına iş açtı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Locası iptal edilen Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler

Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler
Babacan'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim

"5 bakanı arayıp tebrik ettim"
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti