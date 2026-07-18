ABD'nin İran'a saldırılarında can kaybı 50'ye yükseldi

İran'da ABD'nin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükselirken, 500'den fazla kişi de yaralandı.

ABD'nin İran'a saldırılarında bilanço artıyor. İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin 6 Temmuz'dan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ölenler arasında 2 çocuk ve 5 kadın bulunduğu aktarıldı. Saldırılarda ayrıca 500'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı