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İran'da ABD saldırılarında can kaybı 38'e yükseldi

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ABD'nin 7 Temmuz'dan bu yana İran'a düzenlediği saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla kişi yaralandı. Saldırılarda 6 köprü, 1 demiryolu hattı ve bir liman kontrol kulesi vuruldu.

İran'da ABD'nin 7 Temmuz'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 38 kişi hayatını kaybederken, 400'den fazla kişi de yaralandı. ABD, son saldırı dalgasında İran'daki 6 köprü ve 1 demiryolu hattını vurdu.

ABD'nin 7 Temmuz'dan bu yana İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. İran'da ABD saldırıları sonucu 38 kişi hayatını kaybederken, 400'den fazla kişi de yaralandı. ABD, gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda sivil altyapıyı hedef aldı. İran basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Hürmüzgan, Buşehr, Sistan-Beluçistan, Huzistan ve Loristan eyaletlerine saldırı düzenlediği aktarıldı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Bandar Humeyr'de 6 köprünün ve Bender Abbas'ta 1 demiryolu hattının vurulduğu ifade edilen haberlerde, Hürmüzgan eyaletine düzenlenen saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Haberlerde, ABD savaş uçaklarının Çabahar'daki Kalanteri Limanı'na sabah saatlerinde düzenlediği üçüncü saldırıda ise deniz trafik kontrol kulesinin tamamen yıkıldığı bildirildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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