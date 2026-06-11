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ABD'nin İran saldırılarında 3 kişi yaralandı

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ABD Merkez Komutanlığı, İran'daki hedeflere 'öz savunma' amaçlı saldırı düzenlediğini açıkladı. İran ise misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine saldırdı. Tahran Eyaleti Acil Durumlar Başkanı, ABD saldırısında 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Tahran Eyaleti Acil Durumlar Başkanı Mohammad Esmail Tavakoli, gece boyunca ABD'nin düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki farklı hedeflere "öz savunma" amaçlı yeni saldırılar düzenlendiğini açıklamış, İran'da misilleme olarak Kuveyt'teki Ali Salem ve Ahmed el-Ceber Hava Üsleri ile Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki ABD ordusuna ait 18 hedefe, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD hedeflerine saldırı düzenlemişti. İran'da Tahran Eyaleti Acil Durumlar Başkanı Mohammad Esmail Tavakoli, gece boyunca ABD'nin düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Tavakoli, "Tahran vilayetinde ABD'nin acımasız saldırılarıyla bağlantılı olaylarda 3 kişi yaralandı" dedi.

İran, ABD'nin başkent yakınlarındaki Kerec, Nazarabad ve Pişva dahil olmak üzere diğer yerleri de vurduğunu açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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