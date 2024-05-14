ABD'nin Florida eyaletinde tarım işçilerini taşıyan otobüs kazası: 8 ölü, 8 yaralı
ABD'nin Florida eyaletinde tarım işçilerini taşıyan bir otobüs, kamyonetle çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Otobüste bulunan 53 kişiden 37'si hafif şekilde yaralandı.
ABD'nin Florida eyaletinde tarım işçilerini taşıyan otobüs kamyonetle çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Dunnellon'daki Cannon Farms'a giden tarım işçilerini taşıyan otobüs kamyonetle çarpıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yetkililer, otobüste 53 kişinin bulunduğunu belirterek, 37 yolcunun kazada hafif şekilde yaralandığını aktardı. - FLORIDA