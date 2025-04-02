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ABD'li oyuncu Val Kilmer hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu Val Kilmer hayatını kaybetti
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Ünlü Amerikalı aktör Val Kilmer, 65 yaşında hayatını kaybetti. Top Gun ve Batman Forever gibi filmlerle tanınan Kilmer'ın kızı Mercedes Kilmer, babasının bir süredir zatürreyle mücadele ettiğini ve nihayetinde bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Kilmer, 2014 yılında gırtlak kanserine yakalanmış, fakat daha sonra bu hastalığı yenmişti.

ABD'li oyuncu Val Kilmer'ın 65 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

'Top Gun' ve 'Batman Forever' gibi filmlerle tanınan oyuncu Val Kilmer, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Kilmer'ın kızı Mercedes Kilmer yaptığı açıklamada, babasının bir süredir zatürreyle mücadele ettiğini söyledi.

Mercedes Kilmer, babasının zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, 2014'te gırtlak kanserine yakalandığını fakat daha sonra iyileştiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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