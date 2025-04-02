ABD'li oyuncu Val Kilmer hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu Val Kilmer'ın 65 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

'Top Gun' ve 'Batman Forever' gibi filmlerle tanınan oyuncu Val Kilmer, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Kilmer'ın kızı Mercedes Kilmer yaptığı açıklamada, babasının bir süredir zatürreyle mücadele ettiğini söyledi.

Mercedes Kilmer, babasının zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, 2014'te gırtlak kanserine yakalandığını fakat daha sonra iyileştiğini aktardı.