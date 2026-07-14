ABD'den İran'ın Buşehr, Mahşahr ve Abadan kentine saldırı

ABD, İran'ın nükleer santral bulunan kenti Buşehr, petrol rafinerisine ev sahipliği yapan Abadan ve liman kenti Mahşahr'ı hedef aldı.

ABD, İran'a saldırılarını sürdürüyor. Buşehr Eyaleti Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, ABD'nin nükleer santral bulunan liman kenti Buşehr'e hava saldırıları düzenlediğini ifade etti. Cihaniyan, "Öğle saatlerinde Buşehr şehrindeki 4 noktaya düşman füzeleri isabet etti" diyerek saldırılardan ABD'yi sorumlu tuttu.

Nükleer tesisin vurulup vurulmadığı henüz belli değil.

ABD ayrıca İran'da Irak ve Kuveyt yakınlarındaki sınır bölgesini de hedef aldı. Huzistan Eyaleti Vali Yardımcısı Valiullah Hayati, Orta Doğu'nun en eski petrol rafinerisine ev sahipliği yapan Abadan şehrinin yerel saatle 13.25, liman kenti Mahşahr'ın ise yerel saatle 13.30'da saldırıya uğradığını ifade etti. - BUŞEHR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı