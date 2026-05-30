ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını ihlal ettiği tespit edilen Gambiya bandıralı "M/V Lian Star" gemisinin bir savaş uçağından fırlatılan güdümlü mühimmat ile hareketsiz hale getirildiğini açıkladı.

ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran limanlarına yönelik ablukası sürerken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde seyreden bir ticari geminin İran limanlarına doğru ilerlediğinin tespit edildiğini açıkladı. CENTCOM, Gambiya bandıralı "M/V Lian Star" adlı gemiye rotasını değiştirmesi için 20'den fazla uyarı anonsu yapıldığını ancak uyarıların dikkate alınmadığını bildirdi. Bu doğrultuda gemiye müdahale edildiği ve ABD'ye ait bir savaş uçağının geminin makine dairesini "AGM-114 Hellfire" tipi güdümlü füze ile hedef aldığı kaydedildi. Açıklamada, müdahale sayesinde geminin hareket kabiliyetinin devre dışı bırakıldığı ve artık İran limanlarına doğru seyretmediği belirtildi.

CENTCOM ayrıca ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukası kapsamında bugüne kadar 5 ticari geminin devre dışı bırakıldığını, 116 geminin ise rotasını değiştirmeye zorlandığını açıkladı. - FLORIDA

