Haberler

ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik ablukayı ihlal eden Gambiya bandıralı 'M/V Lian Star' gemisinin Hellfire füzesiyle hareketsiz bırakıldığını açıkladı. Geminin rotasını değiştirmesi için yapılan 20'den fazla uyarıyı dikkate almadığı belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını ihlal ettiği tespit edilen Gambiya bandıralı "M/V Lian Star" gemisinin bir savaş uçağından fırlatılan güdümlü mühimmat ile hareketsiz hale getirildiğini açıkladı.

ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran limanlarına yönelik ablukası sürerken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde seyreden bir ticari geminin İran limanlarına doğru ilerlediğinin tespit edildiğini açıkladı. CENTCOM, Gambiya bandıralı "M/V Lian Star" adlı gemiye rotasını değiştirmesi için 20'den fazla uyarı anonsu yapıldığını ancak uyarıların dikkate alınmadığını bildirdi. Bu doğrultuda gemiye müdahale edildiği ve ABD'ye ait bir savaş uçağının geminin makine dairesini "AGM-114 Hellfire" tipi güdümlü füze ile hedef aldığı kaydedildi. Açıklamada, müdahale sayesinde geminin hareket kabiliyetinin devre dışı bırakıldığı ve artık İran limanlarına doğru seyretmediği belirtildi.

CENTCOM ayrıca ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukası kapsamında bugüne kadar 5 ticari geminin devre dışı bırakıldığını, 116 geminin ise rotasını değiştirmeye zorlandığını açıkladı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yok böyle bir final! Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı penaltılar belirledi

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı penaltılar belirledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dembele'nin penaltısından sonra Paris tribünleri alev aldı

Dembele'nin penaltısından sonra olanlar oldu
Gelecek Partili Üstün: CHP, 26 Temmuz'a kadar kongre yapmazsa bu tarihten sonra yapılacak seçimlere giremeyecektir

CHP'yi bekleyen en büyük tehlikeyi Gelecek Partili isim açıkladı
Havalimanlarında ücretsiz içme suyu hizmeti yaygınlaştırılıyor

Yolculara müjde! O hizmet tamamen ücretsiz oluyor
Karnı burnunda sahneye çıkan Melike Şahin, performansıyla tepki çekti

Karnı burnunda sahneye çıktı, performansıyla tepki çekti
Tarafını belli eden Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı

Tarafını belli eden Yavaş'ın zor anları! Slogan nedeniyle konuşamadı
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Kanye West konseri İstanbul'u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı

Tarihi konser İstanbul'u kilitledi! Metrolarda adım atacak yer kalmadı