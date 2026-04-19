ABD, İran bandıralı kargo gemisini vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir kargo gemisinin deniz ablukasını geçmeye çalışırken vurulduğunu açıkladı. Geminin kontrolü ABD deniz piyadelerinde.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması'nın deniz ablukasını geçmeye çalışan İran'a ait yaklaşık 270 metre uzunluğundaki kargo gemisini vurduğunu açıklayarak, "Şu an ABD deniz piyadeleri geminin kontrolünü elinde bulunduruyor" dedi.

Hürmüz Boğazı'nda sular ısınıyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'a ait yaklaşık 270 metre uzunluğunda ve bir uçak gemisiyle neredeyse aynı ağırlığa sahip olan TOUSKA adlı kargo gemisinin ablukayı geçmeye çalıştığını belirterek, "Bu girişim onlar için iyi sonuçlanmadı. ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS SPRUANCE, TOUSKA'ya Umman Denizi'nde durması yönünde açık bir uyarıda bulundu. İran mürettebatı bu uyarıya uymayı reddedince donanma gemimiz, makine dairesine açtığı ateşle gemiyi durdurdu" dedi.

Geminin kontrolünün şu anda ABD deniz piyadelerinde olduğunu ifade eden Trump, "TOUSKA, daha önce gerçekleştirdiği yasadışı faaliyetler nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde yer alıyor. Gemi tamamen bizim kontrolümüzde; şu an içinde ne olduğuna bakıyoruz" dedi. - WASHINGTON

