ABD, Hürmüz Boğazı için İran'a ablukanın kısmen kaldırılmasını içeren plan sundu

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ABD'nin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran'a deniz ablukasının kısmen kaldırılmasını, ardından nükleer görüşmelerin başlatılmasını ve yaptırımların aşamalı olarak kaldırılmasını içeren bir plan sunduğu bildirildi.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı ve nükleer program konusunda yürütülen diplomatik temaslarda yeni bir gelişme yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Erem News'in, arabuluculuk görüşmelerine yakın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran'a aşamalı bir plan sundu. Planın ilk aşamasında ABD'nin deniz ablukasının kısmen kaldırılması öngörülüyor. İkinci aşamada ise nükleer görüşmelerin başlatılması, İran'a yönelik yaptırımların aşamalı olarak kaldırılması ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması yer alıyor.

Haberde, İran'ın ABD'nin teklifine henüz yanıt vermediği, Washington'dan yazılı taahhütlerde bulunmasını ve deniz ablukasının kaldırılması ile dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunda somut adımlar atmasını istediği belirtildi.

Öte yandan, İranlı gazeteci Ali Gholhaki'nin aktardığı ve Katar'ın son teklifine ilişkin olduğu belirtilen bilgilere göre, teklif kapsamında İran'ın uranyumu yüzde 3,67 oranında zenginleştirmesine izin verilmesi, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun ülke içinde seyreltilmesi, ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması, UAEA müfettişlerinin İran'a girişine izin verilmesi ve İran'a ait 10 milyar dolara kadar varlığın serbest bırakılması öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı