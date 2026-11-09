Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD, Hürmüz Boğazı için İran'a ablukanın kısmen kaldırılmasını içeren plan sundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Habere göre ABD, Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a deniz ablukasının kısmen kaldırılmasını ve nükleer görüşmelerin başlatılmasını içeren aşamalı plan sundu. İran'ın henüz yanıt vermediği, yazılı taahhüt ve somut adım istediği belirtildi.

ABD'nin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran'a deniz ablukasının kısmen kaldırılmasını, ardından nükleer görüşmelerin başlatılmasını ve yaptırımların aşamalı olarak kaldırılmasını içeren bir plan sunduğu bildirildi.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı ve nükleer program konusunda yürütülen diplomatik temaslarda yeni bir gelişme yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Erem News'in, arabuluculuk görüşmelerine yakın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran'a aşamalı bir plan sundu. Planın ilk aşamasında ABD'nin deniz ablukasının kısmen kaldırılması öngörülüyor. İkinci aşamada ise nükleer görüşmelerin başlatılması, İran'a yönelik yaptırımların aşamalı olarak kaldırılması ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması yer alıyor.

Haberde, İran'ın ABD'nin teklifine henüz yanıt vermediği, Washington'dan yazılı taahhütlerde bulunmasını ve deniz ablukasının kaldırılması ile dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunda somut adımlar atmasını istediği belirtildi.

Öte yandan, İranlı gazeteci Ali Gholhaki'nin aktardığı ve Katar'ın son teklifine ilişkin olduğu belirtilen bilgilere göre, teklif kapsamında İran'ın uranyumu yüzde 3,67 oranında zenginleştirmesine izin verilmesi, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun ülke içinde seyreltilmesi, ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması, UAEA müfettişlerinin İran'a girişine izin verilmesi ve İran'a ait 10 milyar dolara kadar varlığın serbest bırakılması öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Temizlik görevlisinin ameliyata girdiği iddiasına soruşturma başlatıldı

"Temizlik görevlisi ameliyata girdi" iddiası için düğmeye basıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya 'iklim politikası' mesajı20

COP31 bu çağrıyla başladı: Tarihi iş birliğini kuralım
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış15

Sarıgül Amerika'da da rahat durmamış
Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'Birikim' dediği para için 27 yıl gerekiyor14

"Birikim" dediği para için bakın ne kadar çalışmak gerekiyor?
Gerilim zirvede! İran lideri Hamaney'den ABD için kritik talimat

Gerilim zirvede! İran lideri Hamaney'den ABD için kritik talimat
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü

Tetiğe bastığı an her şey kabusa döndü!
Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten

Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Dikkatli olanlar fark etti

5 gollü maça damga vuran an! Dikkatli olanlar fark etti