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ABD askerlerinden Hint Okyanusu'nda petrol tankerine baskın

ABD askerlerinden Hint Okyanusu'nda petrol tankerine baskın
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ABD kuvvetleri, Hint Okyanusu'nda yaptırım listesinde bulunan bayraksız 'MT DAVINA' petrol tankerine helikopterle müdahale etti. Açıklamada, İran'a maddi destek sağlayan yasa dışı ağların engelleneceği belirtildi.

ABD kuvvetleri, Hint Okyanusu'nda yaptırım uygulanan ve bayraksız olduğu belirtilen "MT DAVINA" petrol tankerine müdahale etti.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığından yapılan açıklamada, ABD birliklerinin Hint Okyanusu'nda bulunan ve yaptırım listesinde olan bayraksız "MT DAVINA" gemisine müdahele ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Yasa dışı ağları bozmak ve İran'a maddi destek sağlayan gemileri faaliyet gösterdikleri her yerde engellemek için küresel denizcilik kolluk kuvvetleri uygulamalarımıza devam edeceğiz. Uluslararası sular, yaptırım uygulanan aktörler tarafından kalkan olarak kullanılamaz" denildi.

Paylaşılan görüntülerde, ABD askerlerinin petrol tankerine helikopterle gerçekleştirdiği baskın anlarına yer verildi.

2 milyon varile kadar ham petrol taşıyabilen DAVINA, gemi takip verilerine göre Ekim 2024'te ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

ABD kuvvetleri son aylarda Hint Okyanusu'nda çok sayıda ticari ve petrol tankerini durdurmuştu. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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