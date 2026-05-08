Haberler

İran'da ABD'nin hedef aldığı ticari teknede 1 ölü, 10 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Minab kentinde ABD donanmasının sivil bir ticari tekneyi hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olayın ardından arama çalışmaları sürüyor.

İran'ın Minab kentinde dün gece yaşanan çatışmaların ardından, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı yakınlarında sivil bir ticari tekneyi hedef aldığı olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İran'ın güneyindeki Minab kentinde dün gece yaşanan çatışmalara ilişkin bilanço açıklandı. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr yaptığı açıklamada, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı açıklarında seyreden sivil bir ticari tekneyi hedef aldığını ve teknede yangın çıktığını söyledi.

Radmehr, ilk belirlemelere göre teknede 15 denizcinin bulunduğunu belirterek, "Bunlardan 10'u yaralandı ve tedavilerinin sürdürülmesi için sağlık merkezlerine sevk edildi. Ayrıca teknede bulunan 5 kişi kaybolmuştu ve arama çalışmaları derhal başlatıldı. Ne yazık ki kayıp kişilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kayıpların bulunması için halk grupları ve arama ekiplerinin çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı çevresinde gerilim

İran basını dün gece Hürmüz Boğazı çevresinde ABD savaş gemileri ile İran güçleri arasında gerilim yaşandığını aktarmıştı. İranlı kaynaklara dayandırılan haberlerde, İran Deniz Kuvvetleri'nin füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) ABD savaş gemilerini hedef aldığı, ABD'ye ait bazı savaş gemilerinin ise Umman Denizi yönüne çekildiği belirtilmişti. Gece boyunca Minab, Bender Abbas ve Keşm Adası çevresinden de patlama sesleri geldiği bildirilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle Ederson! Fenerbahçe'de kim başkan seçilirse seçilsin yollar ayrılıyor

Ve beklenen son!

Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Aylarca kira ödemediği için tahliye edilen eski kiracı, 74 yaşındaki mülk sahibini odunla dövdü

Eski kiracı dehşet saçtı! "Öldüreceğim seni" diyerek saldırdı
Güle güle Ederson! Fenerbahçe'de kim başkan seçilirse seçilsin yollar ayrılıyor

Ve beklenen son!

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı