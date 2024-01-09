ABD'deki Hahamlar BM'de Gazze Şeridi'nde Ateşkes İçin Protesto Düzenledi

ABD'nin New York kentinde bir grup haham, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde bulunan BM Güvenlik Konseyi salonunda ve Genel Kurul salonunda "Gazze Şeridi'nde ateşkes" çağrısıyla protesto düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları geçtiğimiz sene 7 Ekim'den bu yana devam ederken, ABD'nin New York kentinde bir grup haham, BM Genel Merkezi'nde bulunan BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul salonlarında Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısıyla protesto düzenledi.

BM Güvenlik Konseyi salonunda protesto düzenleyen hahamlar, ABD Başkanı Joe Biden'a tepki göstererek, protesto sırasında dua etti ve ellerinde "Biden: Dünya ateşkes diyor" ve "Biden: Barışı veto etmeyi bırak" yazılı pankartlar taşıdı.

Genel Kurul salonunda ise bir grup haham, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundukları pankart açtı. Göstericiler, güvenlik güçleri tarafından yaka paça Genel Kurul salonundan uzaklaştırıldı.

"Bu şiddetin askeri bir çözümü yoktur"

Hahamlar yaptıkları açıklamada, "Bu şiddetin askeri bir çözümü yoktur. Şiddeti durdurmak için anlamlı, diplomatik eylemlerin gerçekleştirilebileceği yer BM'dir. BM'nin liderlik etmesini desteklemek ve ABD'nin vetosunu reddetmek için buradayız. BM'nin ateşkes çabalarını desteklemek için buradayız" dedi.

BM'nin İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların durdurulmasında, hayatların kurtarılmasında ve barışın sağlanmasında kilit bir rol oynayabileceğini ifade eden hahamlar, "BM'nin tam da bunu yapmasını desteklemek için buradayız. Yerlerinden edilen, açlık çeken ve gidecek güvenli bir yerleri olmayan Filistinlilere insani yardım ulaştırılması için desteğimizi dile getirmek üzere buradayız" dedi.

BM'nin İkinci Dünya Savaşı ve Holokost'un ardından "bir daha asla" denilerek kurulduğunu hatırlatan hahamlar, "Yahudiler olarak, hahamlar olarak, BM'yi bu asil görevi yerine getirmeye çağırmak için buradayız" dedi.

"ABD, uluslararası toplumun hayat kurtarmak için harekete geçmesinin önünde duruyor"

BM Genel Kurulu'nun ezici bir çoğunlukla Gazze Şeridi'nde ateşkes için oy kullandığını hatırlatan hahamlar, "Ancak ABD, Güvenlik Konseyi'nin ateşkes için anlamlı bir adım atma çabalarını engelliyor. ABD, uluslararası toplumun hayat kurtarmak için harekete geçmesinin önünde duruyor" dedi. - NEW YORK