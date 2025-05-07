ABD'deki 2. Temyiz Dairesi, Louisiana'da gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün kefalet duruşmasına katılması için Vermont'a...
ABD'deki 2. Temyiz Dairesi, Louisiana'da gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün kefalet duruşmasına katılması için Vermont'a nakledilmesine hükmetti.
ABD'deki 2. Temyiz Dairesi, Louisiana'da gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün kefalet duruşmasına katılması için Vermont'a nakledilmesine hükmetti. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa