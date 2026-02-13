ABD, Suriye'deki DEAŞ'lı mahkumların Irak'a sevkinin tamamlandığını açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki cezaevlerinde tutulan 5 bin 700'den fazla terör örgütü DEAŞ mensubunun Irak'taki yetkililere teslim edilmesine yönelik operasyonun 23 gün içinde tamamlandığını açıkladı.

CENTCOM, Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde tutulan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'taki güvenlik yetkililerine teslim edilmesine yönelik operasyonun tamamlandığını açıkladı. CENTCOM, 21 Ocak'ta başlayan nakil sürecinin dün akşam gerçekleştirilen son uçuşla sona erdiğini bildirdi. Açıklamada, operasyon kapsamında 5 bin 700'den fazla DEAŞ'lı tutuklunun Irak makamlarına teslim edildiği kaydedildi. Mahkumların güvenlik önlemleri çerçevesinde gece uçuşlarıyla Suriye'den Irak'a sevk edildiği belirtilirken, sürecin toplam 23 gün sürdüğü ifade edildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonun koordineli ve profesyonel şekilde yürütüldüğünü belirterek Irak makamlarına teşekkür etti. Cooper, Irak'ın bölgesel güvenlik açısından sürecin önemini kavradığını ve güçlü bir liderlik sergilediğini vurguladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, daha önce yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Suriye'den Irak'a naklinin Irak'ın egemen kararı doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtmişti. - BAĞDAT