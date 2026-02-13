Haberler

ABD, Suriye'deki DEAŞ'lı mahkumların Irak'a sevkinin tamamlandığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki cezaevlerinde tutulan 5 bin 700'den fazla DEAŞ mensubunun Irak'a teslim edilmesine yönelik operasyonun 23 gün içinde tamamlandığını açıkladı. Operasyon, gece uçuşlarıyla gerçekleştirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki cezaevlerinde tutulan 5 bin 700'den fazla terör örgütü DEAŞ mensubunun Irak'taki yetkililere teslim edilmesine yönelik operasyonun 23 gün içinde tamamlandığını açıkladı.

CENTCOM, Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde tutulan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'taki güvenlik yetkililerine teslim edilmesine yönelik operasyonun tamamlandığını açıkladı. CENTCOM, 21 Ocak'ta başlayan nakil sürecinin dün akşam gerçekleştirilen son uçuşla sona erdiğini bildirdi. Açıklamada, operasyon kapsamında 5 bin 700'den fazla DEAŞ'lı tutuklunun Irak makamlarına teslim edildiği kaydedildi. Mahkumların güvenlik önlemleri çerçevesinde gece uçuşlarıyla Suriye'den Irak'a sevk edildiği belirtilirken, sürecin toplam 23 gün sürdüğü ifade edildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonun koordineli ve profesyonel şekilde yürütüldüğünü belirterek Irak makamlarına teşekkür etti. Cooper, Irak'ın bölgesel güvenlik açısından sürecin önemini kavradığını ve güçlü bir liderlik sergilediğini vurguladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, daha önce yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Suriye'den Irak'a naklinin Irak'ın egemen kararı doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtmişti. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları 62 milyon lira

6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları dudak uçuklattı