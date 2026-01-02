Haberler

ABD'de yılbaşı gecesi "DEAŞ'tan esinlenilen" bir saldırı planı engellendi

ABD Adalet Bakanlığı, Kuzey Carolina'da bir kişinin yılbaşı gecesi DEAŞ'tan esinlenerek terör saldırısı planladığını ve saldırının engellendiğini açıkladı. Saldırganın 18 yaşındaki Christan Sturdivant olduğu ve yabancı bir terör örgütüne maddi destek sağlama suçlamasıyla yargılandığı belirtildi.

Bakanlık, saldırganın Mint Hill kentinde yaşayan 18 yaşındaki Christan Sturdivant olduğu ve yabancı bir terör örgütüne maddi destek sağlama suçlamasıyla yargılandığı ifade edildi.

FBI ajanlarının, Sturdivant'ın evinde yaptıkları aramada, "2026 Yeni Yıl Saldırısı" başlıklı el yazısı bir belge buldukları ifade edilerek, söz konusu belgede 20 kişiye bıçaklı saldırı düzenleme ve olay yerine gelen polis memurlarına saldırma planları yer alıyordu. - WASHINGTON

