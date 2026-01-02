ABD'de yılbaşı gecesi "DEAŞ'tan esinlenilen" bir saldırı planı engellendi

ABD Adalet Bakanlığı, Kuzey Carolina'da bir saldırganın, yılbaşı gecesi terör örgütü DEAŞ'tan esinlenerek bir saldırı planladığını ve söz konusu saldırının engellendiğini açıkladı.

ABD'de yılbaşı gecesini kana bulamayı planlayan saldırgan engellendi. ABD Adalet Bakanlığı, Kuzey Carolina'da yaşayan bir kişinin, yılbaşı gecesi terör örgütü DEAŞ'tan esinlenerek bıçak ve çekiçle saldırı planladığını ve söz konusu saldırının engellendiğini açıkladı.

Bakanlık, saldırganın Mint Hill kentinde yaşayan 18 yaşındaki Christan Sturdivant olduğu ve yabancı bir terör örgütüne maddi destek sağlama suçlamasıyla yargılandığı ifade edildi.

FBI ajanlarının, Sturdivant'ın evinde yaptıkları aramada, "2026 Yeni Yıl Saldırısı" başlıklı el yazısı bir belge buldukları ifade edilerek, söz konusu belgede 20 kişiye bıçaklı saldırı düzenleme ve olay yerine gelen polis memurlarına saldırma planları yer alıyordu. - WASHINGTON