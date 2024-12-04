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ABD'de kediyi öldürüp, yiyen kadına 1 yıl hapis cezası

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ABD'nin Ohio eyaletinde, Allexis Ferrell (27) isimli kadın, sokakta rastgele yakaladığı bir kediyi öldürerek yemesi sonucu, hayvana acı çektirme, işkence yapma ve öldürmek suçlarından 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, komşuların ihbarı üzerine polisin olay yerine gelmesi ve kadının ellerinde ve yüzünde kan izleri bulunması sonucu ortaya çıktı.

ABD'de Allexis Ferrell (27) kediye acı çektirme, işkence yapma ve öldürmek suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ferrell'ın sokaktan rastgele yakaladığı bir kediyi öldürerek yediği ifade edildi.

KADININ ELLERİNDE VE YÜZÜNDE KAN İZLERİ VARDI

Ferrell'ın ağustos ayında sokaktan rastgele yakaladığı bir kediyi öldürerek yediği belirtildi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının ellerinde ve yüzünde kan izleri olduğu görüldü.

ABD'de kediyi öldürüp, yiyen kadına 1 yıl hapis cezası
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Son tarih 31 Aralık
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