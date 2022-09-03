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ABD'de kaçırılan uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı

3. Sayfa Haberleri

ABD'de kaçırılan uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı

ABD'nin Missisippi eyaletinde kaçırdığı uçağı düşürmekle tehdit eden şahıs, iniş yapmasının ardından gözaltına alındı.

ABD'nin Missisippi eyaletinde kaçırdığı uçağı düşürmekle tehdit eden şahıs, iniş yapmasının ardından gözaltına alındı.

ABD'de polis, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kaçırılan uçağın, Mississippi eyaletinde yer alan Tupelo şehrindeki bir markete düşürülmekle tehdit edildiğine yönelik duyuru aldığını açıklamış ve bölge halkından olay bitene kadar bölgeden uzak durmalarını istemişti. Mississippi üzerinde saatlerce daire çizen ve markete düşürmekle tehdit eden şahsın, polisle görüştükten sonra uçağı güvenli bir şekilde indirdiği bildirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, şahıs uçak iniş yaptıktan sonra güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Missisippi Eyalet Valisi Tate Reeves olayın ardından yaptığı açıklamada kimsenin yaralanmadığını söyleyerek, Tupelo'daki kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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