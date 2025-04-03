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ABD'de Hortum Felaketi: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4'e Yükseldi

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ABD'nin orta ve güney kesimlerini vuran hortum nedeniyle ölü sayısı 4'e çıkarken, Tennessee'de acil durum ilan edildi. Elektrik kesintileri ve büyük hasarlar kaydedildi.

ABD'de etkili olan hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ABD'nin orta ve güney kesimlerini vuran şiddetli fırtına ve hortumda bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ölümlerden biri Missouri'de, 3'ü Tennessee eyaletinde kayda geçti. Hortumdan en çok etkilenen eyalet olan Tennessee'de acil durum ilan edildi.

4 eyalette 280 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

Arkansas, Illinois, Kentucky ve Missouri'ye kadar 19 hortum oluştuğu tespit edildi. Elektrik hatları, ağaçlar, tren vagonları ve araçlar devrilirken, evlerde büyük hasar meydana geldi. Kentucky'de bir kilise yıkıldı. Indiana, Ohio, Kentucky ve Arkansas'ta 280 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. - TENNESSEE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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