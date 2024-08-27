ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı

Brooklyn'de korkunç bir olay meydana geldi. 25 yaşındaki bir kadın, Prospect Park yakınlarındaki apartmanına girerken bir saldırganın hedefi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının lobide yürüdüğü sırada bir adamın onu takip ettiği ve aniden saldırdığı görülüyor.

Saldırgan, kadının boynunu arkadan sararak onu boğmaya çalıştı. Kadın "Dur!" ve "İmdat!" diye bağırarak karşı koydu. Mücadele birkaç saniye sürdü ve saldırgan sonunda kadını serbest bırakıp kaçtı.

Olayda fiziksel zarar görmeyen kadın hemen 911'i aradı. Polis, koyu tenli olarak tanımlanan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu saldırı, mahalle sakinlerini oldukça tedirgin etti. Komşular, bölgede benzer olayların daha önce de yaşandığını belirterek güvenlik önlemlerini artırdıklarını söyledi. Bazı sakinler kapı zili kameraları gibi ek güvenlik önlemleri almaya başladı.

Olay, kentsel güvenlik ve kadına yönelik şiddet konularında endişeleri yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, sakinleri dikkatli olmaları ve şüpheli durumları hemen bildirmeleri konusunda uyardı.