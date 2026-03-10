Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği yönündeki iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "Son birkaç saat içinde, 10 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
