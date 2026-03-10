ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği yönündeki iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "Son birkaç saat içinde, 10 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettik" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği yönündeki iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "Son birkaç saat içinde, 10 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettik" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği yönündeki iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "Son birkaç saat içinde, 10 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettik" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı