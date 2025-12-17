ABD, 22 Kübalı göçmeni gözaltı merkezi Guantanamo'ya gönderdi

ABD hükümeti, 22 Kübalı göçmeni sınır dışı etmek üzere Küba'daki gözaltı merkezi Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'ne transfer etti.

ABD, 22 Kübalı göçmeni sınır dışı etmek üzere harekete geçti. ABD hükümeti, 22 Kübalıyı sınır dışı edilecek suçlu göçmenlerin bekletilmesi için yeniden açtığı Guantanamo Körfez Deniz Üssü'ne transfer etti. New York Times'ın konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, bu kişilerin, Başkan Donald Trump'ın ikinci Beyaz Saray dönemine başladığı ocak ayından bu yana üsse gönderilen ilk Küba vatandaşları olduğuna inanıldığı belirtildi. Savunma Bakanlığı yetkilisine göre, "yüksek riskli yasa dışı yabancılar" olarak nitelendirilen beş kişi de 22 kişi arasında yer alıyor.

İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Tricia McLaughlin, dün akşam yaptığı açıklamada, üste tutulan kişiler arasında "cinayet, kaçırma, saldırı, darp, kolluk kuvvetlerini engelleme ve çocuğa kötü muamele gibi suç geçmişi olanlar" bulunduğunu belirtti.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) bu yıl birçoğu El Salvador, Guatemala ve Venezuela gibi Latin Amerika ülkelerinden olmak üzere yaklaşık 730 erkek göçmeni üsse yerleştirmişti.

Guantanamo'ya 30 bin kişilik göçmen merkezi

Trump, 29 Ocak'ta Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığına ABD'de yaşayan ve yasal statüsü bulunmayan "suçlu göçmenleri" barındırmak amacıyla "Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'ndeki Göçmen Operasyon Merkezi'ni tam kapasiteyle genişletme" talimatı vermişti. Trump, ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyen 30 bin göçmeni barındıracak üssü hazırlamak için çalışacaklarını belirtmişti.

ABD, Küba'daki deniz üssünü 11 Eylül 2001 saldırılarından sorumlu tutulan kişileri tutmak için kullanıyor. Deniz üssünde yabancı terör şüphelilerinin tutulduğu yüksek güvenlikli hapishaneden ayrı bir göçmen tesisi bulunuyor. - GUANTANAMO BAY