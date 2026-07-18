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Bolu'da atlı jandarma timleri görev başında

Bolu'da atlı jandarma timleri görev başında
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Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda yaz sezonu yoğunluğuyla birlikte atlı jandarma timleri devriye görevine başladı. Ekipler, ziyaretçilerin güvenliğini sağlarken orman yangınlarına karşı uyarılarda bulunuyor ve çevre koruma bilgilendirmesi yapıyor.

Bolu'da yaz sezonunda ziyaretçi yoğunluğunun arttığı Abant Gölü Milli Parkı'nda görevlendirilen atlı jandarma timleri, devriye faaliyetlerine başladı.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen timler, göl çevresinde denetim yapıyor. Atlı jandarma timleri, ziyaretçilerin huzur ve güvenliğini sağlarken, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler konusunda da bilgilendirmede bulunuyor. Ateş ve mangal yakılmasının yasak olduğu alanlarda vatandaşlara uyarılar yapılıyor. Devriye sırasında ziyaretçilerden doğal yapının korunması, çevrenin temiz tutulması ve belirlenen yürüyüş ile kullanım alanlarının dışına çıkılmaması isteniyor. Muhtemel olumsuzlukların ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiği hatırlatılıyor. Atlı birlikler, özellikle araçla ulaşımın zor olduğu bölgelerde denetim gerçekleştiriyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği atlı jandarma timleri, ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı da çektiriyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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