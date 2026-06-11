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Arkadaşlarıyla girdiği deniz sonu oldu

Arkadaşlarıyla girdiği deniz sonu oldu
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren Hasan Gözütok (25), boğulma tehlikesi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Hacıveli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte denize giren Hasan Gözütok (25), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, Gözütok'u sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Gözütok, Abana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Gözütok, hayatını kaybetti. Hasan Gözütok'un Sivas nüfusuna kayıtlı olduğu ve inşaat işçisi olarak çalıştığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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