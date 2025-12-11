Kayıp balıkçı 9 gündür sahilde ve denizde aranıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde teknesiyle denize açılan balıkçıdan 9 gündür haber alınamıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri, kayıp balıkçıyı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Samandağ ilçesinde yaşayan balıkçı Refik Sahiloğulları, 9 gün önce sabah saatlerinde Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinden teknesiyle denize açıldı. Balık avlamak için denize açılan Sahiloğulları'na ait tekne, başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu. Teknenin boş olduğunu gören balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçıyı bulmak için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çalışmaları 9 gündür devam ediyor. Ekiplerin arama çalışmalarında henüz bir bulguya rastlanmazken, AFAD ekipleri sahilde detaylı çalışmalarını sürdürüyor. - HATAY