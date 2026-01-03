Şemdinli'de sıcak su yanığı olan bebek helikopter ambulansla Van'a sevk edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sıcak su yanığı nedeniyle vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşan 9 aylık bebek, helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

Şemdinli Devlet Hastanesine başvuran ve göğüs, kol ile bacaklarında yaklaşık yüzde 40 oranında yanık tespit edilen 9 aylık bebeğin, ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla sevkine karar verildi. Bebek, helikopter ambulansla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Zamana karşı yürütülen sevk sürecinde helikopter ambulans ekiplerinin koordinasyon içinde görev yaptığı ve naklin sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi. - VAN