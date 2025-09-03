Haberler

86 Yaşındaki Hayriye Şen Kayboldu, Bahçede Bulundu

86 Yaşındaki Hayriye Şen Kayboldu, Bahçede Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 86 yaşındaki Hayriye Şen, kullanılmayan bir evin bahçesinde bulundu. Jandarma ve mahalle sakinlerinin ortak çalışması sonucunda yaşlı kadın kurtarıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi'nde kaybolan 86 yaşındaki Hayriye Şen, kullanılmayan bir evin bahçesinde bulundu.

İncirliova'nın Karabağlar Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Şen, en son dün gece 02.30'da evden çıkarken görüldü. Yakınları bugün akşam saatlerinde yaşlı kadının kayıp olduğunu fark etti. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Karabağ Mahallesi'ne jandarma komando, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Mahalle Muhtarı Özgür Yılmaz eşliğinde ekipler köyün çevresinde ve içerisinde arama çalışması başlattı. Camiden yapılan anons ile birlikte mahalle sakinleri de çalışmalara destek verdi. Yaşlı kadın, evinden yaklaşık 50 metre uzakta kullanılmayan bir evin bahçesinde bulundu. Ayağı kayıp düşen Şen, düştüğü yerden bir daha hareket edemedi. Sürekli ekmek ve mama verdiği komşusunun 'Aslan' isimli köpeği, yaşlı kadının başında durup sürekli havladı. Çalışma yapan ekipler, duydukları havlama sesi üzerine o bölgeye baktıklarında yaşlı kadını buldu. JAK ekipleri, yaşlı kadına ilk müdahaleyi yapıp su verdi. Yaşlı kadının iyi olduğunu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı boğazı kesilerek öldürüldü

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı boğazı kesilerek öldürüldü
CHP'de Gürsel Tekin'in ardından bir ihraç talebi de Barış Yarkadaş'a

CHP'de kıyım! Gürsel Tekin'in ardından bir isim için daha ihraç talebi
Mısır 40 bin askeri sınıra yığdı! Özel kuvvetler hazır bekliyor

40 bin askeri sınıra yığdılar! Özel kuvvetler hazır bekliyor
81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var

81 ilde seçim anketi yapıldı, işte çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.