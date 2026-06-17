Çine'de 8 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde 8 yıl 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 Haziran 2026 tarihinde Çine ilçesi mülki sınırları içerisinde, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Konut veya Eklentilerinde Yağma suçlarından 8 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş. V. (53) isimli şahıs yakalandı. Yakalanan hükümlü adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı