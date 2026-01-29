Haberler

Narin Güran cinayetine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanacağı tarih belli oldu
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasında, Yargıtay'ın verdiği bozma kararı sonrası sanık Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanma tarihi 6 Nisan 2026 olarak belirlendi.

Diyarbakır'da öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili davada hakkında yeniden yargılanma kararı verilen Nevzat Bahtiyar'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Diyarbakır'da öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili davada Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Nevzat Bahtiyar'ın eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, verilen cezayı oy birliği ile bozdu. Kararın bozulmasının ardından Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı hazırlandı. Buna göre Nevzat Bahtiyar'ın 6 Nisan 2026 Pazartesi günü 09.00'da Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlanacağı öğrenildi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamış, sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirterek, verilen cezayı oy birliği ile bozmuştu. - DİYARBAKIR

