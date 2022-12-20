70 metrelik kayalıklardan düşen adamı jandarma dron ile buldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin ağaç keserken 70 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandığı ihbarı jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin ağaç keserken 70 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandığı ihbarı jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Bölgenin kayalık ve sarp olması nedeniyle Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dron ile 42 yaşındaki Nail Avcı'nın cansız bedenine ulaştı.

Nail Avcı'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından yaklaşık 45 dakika yürüyüş mesafesinden jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ana yola çıkarılabildi.

Olay Yukarı Işıklar Mahallesi Aptallar Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nail Avcı (42) isimli vatandaşın ağaç kestiği sırada ayağının kayması sonucu uçurumdan aşağıya düştüğü ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi Kurtarma ve 112 sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Olayın meydana geldiği yerin ana yola uzak olması, bölgenin sarp ve kayalık olması arama çalışmalarını zorlaştırırken, Nail Avcı'nın yaşayıp yaşamadığını, nereye düştüğünü belirlemek için her türlü imkanı kullanan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlık ekipler Drone uçurmak suretiyle yerini belirledi. Nail Avcı'nın hayatını kaybettiğinin belirlenmesinin ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri alay yerinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Nail Avcı'nın cansız bedeni, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla yaklaşık 45 dakika yürüyüş mesafesinden cenaze aracına getirildi. Nail Avcı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA