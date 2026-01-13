Didim'de çalınan motosiklet, 7 yıl sonra bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde 2019 yılında çalınan motosiklet, jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda 7 yıl sonra bulundu, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Olay, 20 Şubat 2019 yılında Didim ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 yıl önce kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce Y.Ç. isimli vatandaşa ait motosiklet çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerince, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonunda çalıntı motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi. Yapılan incelemeler sonunda yakalanan hırsızlık olayının şüphelileri B.T. (22) ve K.Ö. (22) isimli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN