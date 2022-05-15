7 yaşındaki çocuk sopa almak isterken kanala düştü - Haberler

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7 yaşındaki çocuk sopa almak isterken kanala düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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7 yaşındaki çocuk sopa almak isterken kanala düştü Adana'da sopayı almak isterken sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk bulanarak hastaneye kaldırıldı Adana'da sopayı almak isterken sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk bulanarak hastaneye kaldırıldı.

7 yaşındaki çocuk sopa almak isterken kanala düştü

Adana'da sopayı almak isterken sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk bulanarak hastaneye kaldırıldı

ADANA - Adana'da sopayı almak isterken sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk bulanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 7 yaşındaki Muhammet Söğüt, aynı yaştaki arkadaşı Mert Yavuz ile birlikte sulama kanalı kenarına geldi. Söğüt kanal kenarında sopa görüp almak istedi. Ancak sopayı alırken dengesini kaybedip kanala düştü. Bu arada arkadaşı Yavuz da çığlık atarak yardım istedi. Yavuz'un bağırması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar sulama kanalına çocuğu kurtarmak için atladı ancak çocuk bulunamadı. Vatandaşlar bir taraftan da polise ve sula altı ekiplerine haber verdi. Çocuklarının sulama kanalında kaybolduğunu öğrenen aile de kanal kenarına gelerek arama çalışmalarına katıldı. Anne Leyla Söğüt de bir umutla kanal kenarında çocuklarını aradı. Çocuk bir sürü sonra bulanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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