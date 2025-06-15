45 Yıl Ceza Alan Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı

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45 Yıl Ceza Alan Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı
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Adana'da gasp, yağma ve hırsızlık gibi birçok suçtan 45 yıl hapis cezası alan firari hükümlü Muhammet A., polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bir çok suçu var: 45 yıl ceza alan hükümlü yakalandı

ADANA - Adana'da gasp, yağma, hırsızlık gibi bir çok suçtan 45 yıl hapis cezası alan firari hükümlü polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekipler gasp, yağma, hırsızlık, tutuklunun veya hükümlünün kaçması gibi bir çok suçran 45 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet A.'nın peşine düştü. Yapılan çalışmalarda hükümlünün Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı çevresinde olduğu belirlendi. Bölgede çalışmasını sürdüren ekipler, bulvar üzerinde şahsı belirleyerek kıskıvrak yakaladı.

Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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