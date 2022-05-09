4'üncü kattan atlayan Fatma, kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta 4'üncü kattaki evin balkonundan atlayan 2 çocuk annesi Fatma Ö., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay anı cep telefonu ile görüntülendi.
KAHRAMANMARAŞ (DHA) - Dün akşam saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'nde Fatma Ö., iddiaya göre yalnız bulunduğu dördüncü kattaki evin balkonuna çıkıp kendini boşluğa bıraktı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Fatma Ö., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
EŞİNDEN VE İŞİNDEN AYRILMIŞ
Eşinden bir süre önce boşandığı ve solist olarak çalıştığı eğlence merkezinden de bir gün önce ayrıldığı öğrenilen Fatma Ö.'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, telefonu incelemeye alındı. Öte yandan olay anı cep telefonu ile görüntülendi.
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - 3. Sayfa