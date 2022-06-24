4'ü kadın 11 kişi fuhuş operasyonunda gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

4'ü kadın 11 kişi fuhuş operasyonunda gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
4'ü kadın 11 kişi fuhuş operasyonunda gözaltına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü kadın toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü kadın toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir süredir takip ettikleri şahıslara yönelik fuhuş operasyonu düzenledi. Biri ceza evinde olan şüpheliler E.Y., N.G., S.K., İ.Ç., R.T., M.A., F.K., S.K., B.A.ve E.K. emniyette üç gün gözaltında kaldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 7 kişide tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title