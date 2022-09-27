4 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı 3. Sayfa Haberleri 4 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı Kocaeli'de bir iş yerinin 4 metre yükseklikteki çatısından yere düşen şahıs yaralandı. 4 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı KOCAELİ - Kocaeli'de bir iş yerinin 4 metre yükseklikteki çatısından yere düşen şahıs yaralandı. Kaza, Başiskele İlçesi Yaylacık Mahallesi Mert İnan Sokakta bulunun iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre O.Ç isimli şahıs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 4 metre yükseklikten yere düştü. Düşme sonucu O.Ç yaralanırken durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa olay yerinde ilk müdehaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik Başiskele Kocaeli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 4 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.