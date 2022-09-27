4 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı
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4 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı Kocaeli'de bir iş yerinin 4 metre yükseklikteki çatısından yere düşen şahıs yaralandı.
4 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı
KOCAELİ - Kocaeli'de bir iş yerinin 4 metre yükseklikteki çatısından yere düşen şahıs yaralandı.
Kaza, Başiskele İlçesi Yaylacık Mahallesi Mert İnan Sokakta bulunun iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre O.Ç isimli şahıs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 4 metre yükseklikten yere düştü. Düşme sonucu O.Ç yaralanırken durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa olay yerinde ilk müdehaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa