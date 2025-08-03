36 İlde Düzensiz Göçe Karşı Operasyon: 102 Kaçakçı ve 393 Göçmen Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 36 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli göçmen kaçakçısının ve 393 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan 22'si tutuklanırken, işlemleri devam eden diğerleri için ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde düzensiz göçe karşı son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli göçmen kaçakçısının ve 393 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Adana, Adıyaman, Artvin, Bitlis, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Batman, Iğdır, Osmaniye ve Düzce olmak üzere 36 ilde düzensiz göçe karşı operasyonlar düzenlendi. Son 1 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli göçmen kaçakçısı ve 393 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 22'si tutuklanırken diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlarda tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri ise başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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