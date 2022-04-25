30 kişilik Suriyeli grubun tekmeli yumruklu kız kavgası! O anlar saniye saniye kamerada - Haberler

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30 kişilik Suriyeli grubun tekmeli yumruklu kız kavgası! O anlar saniye saniye kamerada

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kız meselesinden çıkan kavgada 30 kişi birbirine girerken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde, Osmangazi'ye bağlı Çarşamba Mahallesi'nde meydana gelen olayda Suriye uyruklu Muhammet Ş. ile Mahmut N. arasında kız meselesinden tartışma çıktı. Tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.

30 KİŞİLİK GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Kavgaya aileler de katılınca 30 kişilik grup, sokakta sopa, tekme ve yumruklar ile birbirine girdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin araya girmesi ile kavga sona ererken, Muhammet Ş. ile Mahmut N. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Abdulselam Uğur - 3. Sayfa

Osmangazi, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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