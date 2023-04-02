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3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Sema Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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