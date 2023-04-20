3 ayrı hırsızlık olayına karışan şahıs, tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 ayrı hırsızlık olayına karışan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Alanya ilçesi Küçükbahçe Mahallesinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden hırsızlık olayı ile ilgili E.A.B.'nin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldı.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahsın Ö.M. olduğu tespit edilerek, yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada; 1 adet pompalı tüfek, 4 adet kartuş, 1 adet sallama bıçağı, 11 adet uyuşturucu hap, 2 adet saat, 2 adet tek taş pırlanta yüzük, 1 adet pırlanta bileklik, 4 adet taşları değerli gözlük, 4 adet taşları değerli broş, 6 adet değerli ziynet eşyasına el konulup, müşteki E.A.B.'nin çalınan eşyaları teslim edildi.

Ayrıca şüpheli Ö.M.'nin Jandarma bölgesinde 3 ayrı evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evraklarının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA