Haberler

Van'da 3 aylık bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi

Van'da 3 aylık bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da tedavi gören 3 aylık N.K. isimli bebek, Patent Duktus Arteriosus (PDA) tanısı ile ileri tetkik ve tedavi için uçak ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Van'da tedavi gören 3 aylık bebek, ileri tetkikileri tetkik ve tedavi amacıyla uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedavi gören 3 aylık N.K. isimli bebek, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Konya Şehir Hastanesi'ne uçak ambulans ile sevk edildi. Patent Duktus Arteriosus (PDA) tanısı bulunan minik hastanın nakli, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekiplerin koordinasyonunda planlandı. Sevk kapsamında görevlendirilen uçak ambulans, saat 16.40'ta Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından hastaneden alınan bebek, gerekli tıbbi donanım ve uzman ekip eşliğinde uçak ambulans ile Konya'ya nakledildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor

Bu görüntüsünü unutun! Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz

2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Sürgündeki Kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

Ülkenin en şaşaalı dönemini yaşadı! Sürgündeki Kraliçe ilk kez konuştu
Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor

Bu görüntüsünü unutun! Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar

Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Gece saatlerinde fırlattılar
İran'ın Hürmüz kararı Çin ticaretini vurdu! Tüm seferler askıya alındı

İran'ın savaş adımı Çin'i fena vurdu! Dünyayı şoke eden karar