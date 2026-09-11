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297 yıl hapis ve milyonluk para cezalarıyla aranan karı-koca yakalandı

297 yıl hapis ve milyonluk para cezalarıyla aranan karı-koca yakalandı
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Adana’da resmi belgede sahtecilik suçundan haklarında toplam 297 yıl hapis cezası bulunan karı-koca, polis ekiplerinin 750 saatlik kamera görüntüsünü tek tek incelemesi sonucu saklandıkları evde yakalandı.

Adana'da resmi belgede sahtecilik suçundan haklarında toplam 297 yıl hapis cezası bulunan karı-koca, polis ekiplerinin 750 saatlik kamera görüntüsünü tek tek incelemesi sonucu saklandıkları evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan Ayten S. (34) ile eşi Asım S.'nin (47) yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, firari karı-kocanın izini sürmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, yaklaşık 750 saatlik kamera görüntüsünü tek tek inceleyerek çiftin izini sürdü.

Yapılan detaylı çalışma sonucunda Ayten S. ile Asım S.'nin Seyhan ilçesine bağlı Mekan Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde saklandıkları tespit edildi. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda firari karı-koca yakalanarak gözaltına alındı.

"Hapis ve milyonluk para cezaları"

Yapılan incelemede Ayten S.'nin resmi belgede sahtecilik suçundan 208 yıl hapis cezasıyla, karşılıksız çek suçundan ise yaklaşık 4 milyon lira para cezasıyla arandığı belirlendi.

Eşi Asım S.'nin ise aynı suçtan 89 yıl hapis cezası ve karşılıksız çek suçundan 1 milyon 200 bin lira para cezasıyla arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayten S. ve Asım S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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