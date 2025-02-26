26 yaşındaki genç evde ölü bulundu, misafirliğe gelen arkadaşı gözaltında

Çorum'da Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 12. Sokak'ta İ.K.Ö. (26) ve M.D'nin (31) bulunduğu eve gelen arkadaşları, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

BİRİ ÖLÜ, BİRİ BAYGIN BULUNDU

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleriyle beraber eve giren polis, İ.K.Ö. ,le M.D'yi hareketsiz vaziyette yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde M.D.'nin baygın olduğunu, İ.K.Ö'nün ise hayatını kaybettiğini belirledi.

UYUŞTURUCU KAYNAKLI ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

İlk incelemede yasaklı madde kullanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen İ.K.Ö'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARKADAŞI GÖZALTINDA

M.D. ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.