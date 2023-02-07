Üye Girişi
Haberi Paylaş

26 saat sonra enkazın altından sağ çıkartıldı

3. Sayfa Haberleri

26 saat sonra enkazın altından sağ çıkartıldı

Yaşanan depremler sonrasında Kahramanmaraş'ta görev yapan Bozkurt itfaiye ekipleri, 26 saat sonra enkazın altından bir kadını kurtardı.

Yaşanan depremler sonrasında Kahramanmaraş'ta görev yapan Bozkurt itfaiye ekipleri, 26 saat sonra enkazın altından bir kadını kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye'nin 10 şehrinde ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden oldu. Türkiye tüm kurumları ve halk desteği ile deprem için seferber oldu. Bu çerçevede 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 tarihlerinde iki büyük sel felaketi yaşayan ve 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin kaybolduğu, onlarca binanın da yıkıldığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden deprem bölgesine yardım ekibi görevlendirildi.

Bozkurt İtfaiye ekiplerince Kahramanmaraş'a giden 6 kişilik ekip de bölgede arama kurtarma çalışması yürütüyor. Bozkurt itfaiye ekiplerince Kahramanmaraş'ta kent merkezinde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yaptıkları sırada yaklaşık 26 saat sonra bir kadını sağ olarak enkazın altından çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan arama kurtarma çalışması yürütülen Bozkurt itfaiye ekiplerinin, bir süre önce Kahramanmaraş'ta eğitim aldıkları öğrenildi. - KASTAMONU

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Kastamonu Türkiye Bozkurt 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title