26 saat sonra enkazın altından sağ çıkartıldı

Yaşanan depremler sonrasında Kahramanmaraş'ta görev yapan Bozkurt itfaiye ekipleri, 26 saat sonra enkazın altından bir kadını kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye'nin 10 şehrinde ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden oldu. Türkiye tüm kurumları ve halk desteği ile deprem için seferber oldu. Bu çerçevede 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 tarihlerinde iki büyük sel felaketi yaşayan ve 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin kaybolduğu, onlarca binanın da yıkıldığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden deprem bölgesine yardım ekibi görevlendirildi.

Bozkurt İtfaiye ekiplerince Kahramanmaraş'a giden 6 kişilik ekip de bölgede arama kurtarma çalışması yürütüyor. Bozkurt itfaiye ekiplerince Kahramanmaraş'ta kent merkezinde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yaptıkları sırada yaklaşık 26 saat sonra bir kadını sağ olarak enkazın altından çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan arama kurtarma çalışması yürütülen Bozkurt itfaiye ekiplerinin, bir süre önce Kahramanmaraş'ta eğitim aldıkları öğrenildi. - KASTAMONU